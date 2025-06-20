YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sınav sonuç tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sona erdi. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan üniversite sınavı 2025 yılı itibarıyla 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Üniversite sınavı öncesi YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ise cevap arıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen sınav maratonu üç farklı oturumda yapılacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarna dair sınav saatleri, süreleri, görevli ve katılımcı sayıları belli oldu. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de ÖSYM takviminde yer aldı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılacağı 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandıktan sonra gözler sonuç tarihine çevvrilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü adayların erişimine açılacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Adaylar bu süreçte puanlarına göre üniversite tercihlerini yapacak. Tercih döneminde ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuz tercihlerin doğru şekilde yapılması açısından son derece mühim.

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS sonuçları yalnızca ÖSYM’nin resmi platformları üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

Sonuç belgesinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) puanları, başarı sıralamaları ve yerleştirme puanları ayrıntılı olarak yer alacak. Aynı zamanda sınavda kullanılan cevap anahtarları ve aday cevap kağıtları da ÖSYM sistemi üzerinden erişime sunulacak.

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YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 YKS sınavları üç oturumda gerçekleştirlecek. İlk oturum olan TYT 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak, sınav süresi 165 dakika olacak. Adaylar bu oturumda Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 120 soruya cevap verecek.

İkinci oturum AYT 22 Haziran Pazar günü yine saat 10.15’te başlayacak, 180 dakika sürecek. Bu oturumda da Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testleri bulunuyor.

Aynı gün yapılacak olan üçüncü oturum YDT saat 15.45’te başlayacak ve adaylara 80 soru için 120 dakika süre tanınacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

YKS sınav giriş belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden temin edilebilecek. Adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmaları yeterli olacak.

Sınav giriş belgesinde adayın sınav yeri, bina, salon bilgisi ve sınav saati açıkça belirtiliyor. Adayların belgeyi sınav günü yanlarında bulundurmaları ise zorunlu.

Tüm adayların sınav başlamadan en az 1 saat önce sınav yerinde bulunması ve sınav binalarının kapandığı saat olan 10.00’dan sonra içeriye alınmayacaklarını unutmamaları önemli.