Adaylara 10 dakika ek süre verilmiş! LGS’deki yanlış kitapçık hatasının telafisi sınav esnasında giderilmiş

Bursa’da LGS’nin ilk oturumuna giren öğrencilere dağıtılan yanlış kitapçıklar, sınav başladıktan dakikalar sonra fark edilerek toplandı ve değiştirildi.

MAHMUT ÖZAY - Hatanın gündem olmasının ardından bazı aileler sınavın tekrar edilmesini istedi. Olayın arka planına ulaştık. Edindiğimiz bilgilere göre, sınav merkezlerine gönderilen dokümanda soru kitapçıklarının adaylara A kitapçığından başlayarak aynı kitapçık türü art arda ve yan yana gelmeyecek şekilde alfabetik (A-B-C-D) sıralı olarak ‘S’ düzeninde dağıtılması hususu yer alıyor.

Ancak Bursa’daki ilgili sınav merkezinde adaylara soru kitapçıkları AA, BB, CC, DD şeklinde dağıtılmış. Yanlışlık fark edildiğinde bina sınav komisyonu tarafından soru kitapçıkları olması gerektiği gibi değiştirilip, adaylara 10 dakika ek süre verildiği öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili başlatılan inceleme de sürüyor.