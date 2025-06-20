HSK Kararı Resmi Gazete’de! Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni isimler seçildi
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri yer aldı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığınca, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, HSK eski üyelerinden Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay üyeliğine seçildi.
Ayrıca, HSK eski üyesi Halil Koç'un ise Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak