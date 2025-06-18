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TSK personeline yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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TSK personeline yönelik karar Resmi Gazete&#039;de yayımlandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Buna göre teğmen, albay rütbelerine sahip olan TSK personelinin görev süreleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmelerin ardından Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

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Buna göre, bayiliklerin nerede kurulacağı, ve sayısını tespit etmek, bayi müracaatlarını uygun görülen kişilerle sözleşme işlemleri yapmak ve ruhsatlarını düzenlemek, bayi listelerini sürekli izleyerek değişiklikleri tespit etmek, bayilik teşkilatının mevzuata uygun ve düzenli şekilde işlemesi için gerekli olan ve yönetmelikle öngörülen Spor Teşkilat Başkanlığı tarafından tüzel kişilere verilebilecek.

TSK personeline yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı - 2. Resim

TSK PERSONELİNİ İLGİLENDİREN DETAY

Teğmen, albay rütbelerine sahip olan TSK personelinin görev süreleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve mayın arama üzerine eğitilmiş hayvanlar gümrük vergisinden muaf olacak.

YÖK 21 kişiden oluşacak, Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek başarılı profesörlerden 7, devlet görevlileri ve emeklilerden 7, Üniversitelerarası Kurulca, kurul üyesi olmayan profesörden oluşacak.

Devlet ve vakıf üniversitelerinde rektörler Cumhurbaşkanınca atanacak. Üniversitelerde görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının yüzde 2’sini geçemez. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtdışında koordinasyon ofisleri kurabilecek. Ekonomik ve Sosyal Konsey üyeleri Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerde belediye kurulabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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