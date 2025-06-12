12 Haziran Resmi Gazete kararları açıkladı mı, alınan kararlar neler? İşte Resmi Gazete'de öne çıkanlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Haziran 2025 10:19 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 10:19 - Güncelleme:

12 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de kararlar açıklandı. Gündem başlıkları arasında yer alan kararlar kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren bu düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte Resmi Gazete'de öne çıkanlar...

12 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ve yönetmelikler merak edilip araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemelerle beraber bazı önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni tebliğler ve yönetmelikler vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İşte 12 Haziran tarihli Resmî Gazete’de dikkat çeken düzenlemeler… YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Yapı Denetim Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ –– Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ –– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 28) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2025 Tarihli ve 2020/17953 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2025 Tarihli ve 2023/33667 Başvuru Numaralı Kararı DANIŞTAY KARARI –– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2024/6, K: 2025/1) İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlanları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINIZ İlgili Haber İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Tahliyeler başlıyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin