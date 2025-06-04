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İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Tahliyeler başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete&#039;de yayımlandı! Tahliyeler başlıyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnfaz Kanunu değişikliklerini de kapsayan 10. Yargı Paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan infaz düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan infaz düzenlemesi yürürlüğe girdi.

İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Tahliyeler başlıyor - 1. Resim

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALDIRILIYOR

Düzenleme ile toplumdaki cezasızlık algısı ortadan kaldırılıyor. Bu kapsamda denetimli serbestlikte yeni dönem başlayacak.

Hükümlüler denetimli serbestlikten yararlanmak için cezanın onda birini ceza infaz kurumunda geçirmek zorunda olacak. TRT Haber'den alınan bilgilere göre; bu süre beş günden az olamayacak.

Teklif ile konutta infazın kapsamı da genişletilecek. Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için konutta infazın süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak.

İnfaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Tahliyeler başlıyor - 2. Resim

HASTA VE ENGELLİ MAHKUMLARA EV HAPSİ

Hasta ve engelli mahkumlara adli tıp raporuna göre konutta hapis cezası getirilecek.

Düzenleme ile suça teşebbüs edenlere daha az indirim yapılması sağlanacak. Kasten yaralama ve tehdit suçlarının cezaları artırılacak. Böylece, caydırıcılık sağlanarak suç işlenmeden önlenecek.

Kabul edilen teklifte, trafikte işlenen suçlara karşı düzenlemeler de yer alıyor.

Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis olacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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