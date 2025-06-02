10. yargı paketi infaz düzenlemesi maddeleri! Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ceza infaz sisteminde değişiklikler getiren 10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Hazırlanan 30 maddelik teklif, cezaların caydırıcılığını artırmayı, cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı ve mahkumların rehabilitasyonuna odaklanıyor. 10. yargı paketi infaz düzenlemesi maddeleri ve kimleri kapsadığı merak ediliyor.

TBMM, 10. Yargı Paketi'ni kabul etti. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 15.5 saatlik yoğun görüşmelerin ardında TBMM Adalet Komisyonu'nda onaylandı. 10. yargı paketi infaz düzenlemesi maddeleri merak ediliyor.

10. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ MADDELERİ

Yargı Paketi ceza adalet sistemini daha etkin hale getirmek amacıyla 30 maddeden oluşan kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Özellikle 2 yıl ve altı cezalarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için hükümlülerin en az cezanın 8'de 1'ini cezaevinde geçirmesini zorunlu kılıyor.

Kadın cinayetleri ve cinsel suçlarda "haksız tahrik" gibi ceza indirimlerinin sınırlandırılması ve cezaların artırılması öngörülüyor. Bu düzenlemeler, toplumda adaletin daha caydırıcı bir şekilde uygulanmasını hedefliyor. Ağır suçlar, örgütlü suçlar ve terör suçları ise bu düzenlemelerin kapsamı dışında tutuldu. Paket mahkumların rehabilitasyonuna odaklanıyor.

İkinci kez mükerrer suç işleyenlerin koşullu salıverilme imkanından yararlanabilmesi için iyi hal şartı aranacak.

Süreli hapis cezalarının 4’te 3’ünü infaz etmeleri gerekecek.

Hasta ve yaşlı hükümlüler ile hamile kadınlar için evde infaz uygulamaları genişletiliyor. Örneğin, 80 yaşını bitirmiş kişiler için 6 yıla kadar hapis cezalarının konutta infazı mümkün olacak.

10. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

10. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, paketin TBMM Adalet Komisyonu’nda uzlaşıyla kabul edildiğini ve Genel Kurul’da oylanarak yasalaşmasının beklendiğini duyurdu. Yaklaşık 15.5 saat süren görüşmelerde, milletvekillerinin katkılarıyla paket son haline getirildi. Paketin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi için TBMM Genel Kurul sürecinin tamamlanması gerekiyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ 2025 KİMLERİ KAPSIYOR?

Yargı Paketi'nin infaz düzenlemeleri, belirli suç grupları ve mahkum profilleri için önemli değişiklikler getiriyor. Özellikle, 2 yıl ve altındaki cezalarda cezasızlık algını ortadan kaldırmak için hükümlülerin en az cezanın 8'de 1'ini cezaevinde geçirmesi şartı getiriliyor. Kadın, çocuk 65 yaş üstü kişiler, ağır hasta hükümlüler ve hamile kadınlar için konutta infaz süreleri genişletildi. Örneğin, 70 yaşını bitirmiş kişiler için konutta infaz süresi 2 yıldan 4 yıla, 75 yaş üstü için 4 yıldan 5 yıla çıkarılıyor. Hamile kadınlar ise 5 yıla kadar olan cezalarını evde çekebilecek. Düzenlemeden, örgütlü suçlar, terör suçları ve ağır suçlar bu düzenlemelerden muaf tutuldu.