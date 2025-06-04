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AK Parti MYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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AK Parti MYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 18.25'te başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin için diplomasi yürütüyor. Eninde sonunda İsrail'in bu soykırım şebekesi, Gazze halkı karşısında mağlup olacak ve uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır.

İNFAZ DÜZENLEMESİ TAHLİYELERİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla bu hayata geçecek. Bunun bir prosedürü var, takip ediyoruz.

CHP İLE BAYRAMLAŞMA OLACAK MI?

Normalde CHP ile bayramlaşma programımızda vardı, CHP hiç kimse ile bayramlaşmama kararı almış. Biz CHP'ye gönüş vermiş tüm vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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