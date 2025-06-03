AK Parti'de kamp tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti, 11-13 Temmuz tarihlerinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde kampa girecek. Kampa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kampa girmeye hazırlanıyor.

İlgili Haber Dövizle askerlik bedeli düşürülecek mi? Bakan Güler açıkladı

ERDOĞAN DA KATILACAK

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, genel merkez yöneticileri ve milletvekillerinin katılacağı AK Parti kampı 11-13 Temmuz tarihleri arasında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek. Kampa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.