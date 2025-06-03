AK Parti'de kamp tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
AK Parti, 11-13 Temmuz tarihlerinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde kampa girecek. Kampa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kampa girmeye hazırlanıyor.
ERDOĞAN DA KATILACAK
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, genel merkez yöneticileri ve milletvekillerinin katılacağı AK Parti kampı 11-13 Temmuz tarihleri arasında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek. Kampa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar