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AK Parti'de kamp tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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AK Parti&#039;de kamp tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti, 11-13 Temmuz tarihlerinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde kampa girecek. Kampa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kampa girmeye hazırlanıyor.

ERDOĞAN DA KATILACAK

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, genel merkez yöneticileri ve milletvekillerinin katılacağı AK Parti kampı 11-13 Temmuz tarihleri arasında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek. Kampa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

AK Parti'de kamp tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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