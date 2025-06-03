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Dövizle askerlik bedeli düşürülecek mi? Bakan Güler açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dövizle askerlik bedeli düşürülecek mi? Bakan Güler açıkladı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "dövizle askerlik uygulamasındaki meblağın düşürülmesi" talebine ilişkin, "Bakanlığımızın dövizle askerlik yükümlülüğünün yeniden düzenlenmesine yönelik çalışması bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan Güler, İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in, "dövizle askerlik uygulamasındaki meblağın, yurt dışındaki Türkleri teşvik edecek şekilde gözden geçirilmesinin planlanıp planlanmadığına" yönelik yazılı soru önergesini cevapladı.

Türkeş, verdiği soru önergesinde dövizle askerlik uygulamasında belirlenen bedelin 2025 yılı itibarıyla 6 bin avroya ulaştığını belirterek, "Özellikle askerlik çağındaki gençlerin dövizle askerlik yükümlülüğünü ekonomik olarak yerine getirmekte zorlanacak olması sebebiyle başvuru yapmadığı, gerek sahadan alınan bilgilerle gerekse partimizin diaspora temsilcilerinden gelen geri bildirimlerle sabittir." ifadelerini kullandı.

"YENİDEN DÜZENLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMAMIZ BULUNMUYOR"

Milli Savunma Bakanı Güler, yazılı soru önergesine verdiği cevapta, dövizle askerliğe ilişkin usul ve esasların Askeralma Kanunu'nda düzenlendiği hatırlattı.

Güler, cevabında, "Dövizle askerlik bedeli, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın karşılığı avro veya konvertibl yabancı ülke parasıdır. Bakanlığımızın dövizle askerlik yükümlülüğünün yeniden düzenlenmesine yönelik çalışması bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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