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Doğada kendiliğinden yetişiyor! Şifa deposunun kilosu internette bin lirayı buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Doğada kendiliğinden yetişiyor! Şifa deposunun kilosu internette bin lirayı buluyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars'ta kadınlar, şifalı olduğuna inandıkları ve kendiliğinden yetişen ‘evelik' otunu toplamak için meralara çıktı. Yemeklerde kullanılan evelik otunun internette kilogram fiyatı bin lirayı buluyor.

Son yılların en yağışlı bahar mevsimini yaşayan Kars'ta, ova ve meralar çeşitli otlarla kaplandı.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Şifa deposunun kilosu internette bin lirayı buluyor - 1. Resim

YOL KENARLARINDA DA ÇIKIYOR

Özellikle yemeklik ve şifalı bitki olarak bilinen evelik otu, kadınların ilgisini çekti. Tarlalara ve yol kenarlarına çıkan kadınlar, onlarca ot türü arasında evelik başta olmak üzere pek çok bitki topladı.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Şifa deposunun kilosu internette bin lirayı buluyor - 2. Resim

KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR

Arpaçay ilçesine bağlı Değirmen Köprü köyünde yaşayan Leyla Yılmaz, evelik otunun bahar aylarında kendiliğinden yetiştiğini belirtti.
Yılmaz, "Her sene bu aylarda kekik, kuş ekmeği, yarpuz, çaşır, evelik ve ısırgan topluyorum. Hepsini kurutup kış için dolaba koyuyorum. Kışın çıkarıp yiyoruz. Hepsi her derde deva" dedi.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Şifa deposunun kilosu internette bin lirayı buluyor - 3. Resim

YEMEKLERDE KULLANILIYOR

Kars'ta kadınlar topladıkları şifalı otları, güneşte kurutarak saklıyor. Saklanan otlar ise kışın sofralarda çorba olarak yerini alıyor. Otların bir kısmı ise yemeklerde kullanılıyor. Özellikle eveliğin çorba ve yumurta ile kavrularak sofralara geliyor.

Öte yandan evelik otunun kilogram fiyatı online sitelerde yaklaşık bin lirayı buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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