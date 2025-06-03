Erzurum'da feci kaza! Dereye uçan araçta 3 kişilik aile yok oldu
Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir otomobil dereye uçtu. Feci kazada sürücü Barış Bakır, eşi Gülnaz Bakır ve çocukları Selahattin Bakır hayatını kaybetti.
Karayazı ilçesi Çelikli Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda; alınan bilgilere göre Balıkesir'in Edremit ilçesinden memleketi Van'a giden Barış Bakır (35) yönetimindeki 65 ACA 854 plakalı araç, henüz nedeni bilinmeyen şekilde dereye uçtu.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sabah saatlerinde kazayı fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kaza yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri; Barış Bakır’ı ve araçtan 2 kilometre uzaklıkta eşi Gülnaz Bakır (23) ile 5 yaşındaki çocukları Selahattin Bakır'ın cansız bedenlerine ulaştı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Yapılan kontroller sonrası cenazeler otopsi için ambülanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.