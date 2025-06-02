Çöp dağlarına AK Parti'den tepki: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iflasının resmidir

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevi sürüyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan binlerce işçi 29 Mayıs günü greve gitti.

5 gündür süren grev nedeniyle başta ulaşım ve temizlik olmak üzere birçok hizmetin durma noktasına geldi. Çöplerin toplanmaması nedeniyle sokaklarda kötü kokuya neden olan çöp yığınları oluştu ve biriken atıklar kaldırım ile sokaklarda birikti.

İzmir Büyükşehir Belediyesine AK Parti'den eleştiri geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Grev İzmir Büyükşehir Belediyesinin iflasının resmidir." dedi.

"MASADA YOKLAR, SAHADA YOKLAR, BANKAMATİKTE ÇOKLAR"

"Bugün İzmir’de Büyükşehir Belediye işçileri grevde. Bu grev yıllardır yönetilemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesinin iflasının resmidir" diyen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir’e CHP belediyeciliği tarafından yapılmayan alt yapı çalışmaları, üst yapı yatırımları, nitelikli eser ve hizmet yoksunluğu bugünkü tabloya davetiye çıkardı. Çünkü balık baştan kokmuştu. Belediyedeki hizmet ve liyakat esaslı insan kaynağı yerine siyasal odaklı kadrolaşma bugünkü sonucu doğurdu. Mevcut 24 bin kişilik kadronun üzerine son 6 yılda 14 bin kişi daha alınır mı? Yani yüzde 60'a yakın bir personel artışından bahsediyoruz.

Grev yapan sendika başkanının bile tam 16 yakını şu anda belediyede maaş alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grubumuz denetim raporunda çıkardı. Gerçekten çalışan işçi kardeşlerimiz, mevcut çalışmasından çok daha fazla mesai yapıyor. Hala 10 yıl geriye dönük iznini bile kullanamayan işçiler var. Yeni istihdam ettikleri 14 bin işçinin tamamı sahada çalışıyor olsaydı çalıştığından iki kat fazla mesai yapan ESHOT şoförlerimiz geçmişe dönük izinlerini kullanabilirdi.

Yük, sahada çalışan işçinin sırtında. Şoför diye almışsınız şoförlük yapmıyor, temizlikçi diye almışsınız temizlik yapmıyor. Masada yoklar, sahada yoklar, bankamatikte çoklar. Bir belediye 6 yılda SGK’ya 15 milyara yakın borç yapıp bir kuruş ödemez mi? Hala burada suçu merkezi hükümete atarak işten sıyrılma peşindeler.

İzmir’in yaşadığı grev krizi beceriksizliğin, liyakatsizliğin, popülist belediyeciliğin sonucudur. İzmir’in kaynaklarını eşe, dosta, bankamatikçilere değil; gerçekten hizmet üreten, çalışan, ter döken kardeşlerimize harcayın. Bugün İzmir halkına dayanışma çağrısı yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı eğer uyarılarımıza kulak assaydı, belediyeyi siyasi kadroların istihdam alanına çevirmeseydi bugün çok daha güzel şeyleri konuşuyor olacaktık."