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Putin'den köprü saldırısı sonrası kırmızı ışık: Ukrayna ile ateşkes ihtimalinden şüpheliyim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı-AFP
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Putin&#039;den köprü saldırısı sonrası kırmızı ışık: Ukrayna ile ateşkes ihtimalinden şüpheliyim
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı-AFP

Rusya'da köprü ile tren yoluna düzenlenen ve sivillerin ölümüne neden olan saldırılardan Kiev'i sorumlu tutan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Son saldırıların ardından Ukrayna ile ateşkes olasılığına şüpheyle yaklaşıyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son saldırıların ardından Ukrayna ile bir zirve yapılması ve ateşkes sağlanması konusunda şüphe duyduğunu açıkladı.

KİEV YÖNETİMİNE 'TERÖR ÖRGÜTÜ' SUÇLAMASI 

Putin, "Zaten gayrimeşru olan Kiev rejimi bir terör örgütüne dönüşüyor" diye konuştu. 

Hafta sonunda Rusya'nın sınır bölgelerindeki köprülere düzenlenen ve bir trenin raydan çıkmasıyla yedi kişinin ölümüne yol açan "terörist" saldırılardan Ukrayna'yı sorumlu tutan Putin, bu saldırıların Moskova ile Kiev arasındaki barış görüşmelerini baltalamayı amaçladığını söyledi.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Rus lider, "Bizim İstanbul'da önerdiğimiz bir başka barış görüşmeleri turunun arifesinde, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillere karşı işlenen tüm suçlar, elbette müzakere sürecini engellemeye yönelikti. Saldırı, sivil nüfusa yönelik kasıtlı bir darbeydi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı-AFP

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