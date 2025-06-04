Barış umutları suya düştü! Zelenskiy Rusya'ya meydan okudu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Rusya ile ateşkes konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu, Rusya'nın ateşkes için şartlarını sıraladığı belgenin "ültimatom" niteliğinde olduğunu vurgulayan Zelenskiy, ''Rusya’nın önerileri kabul edilemez. Rusya önerileri kabul etmiş olsaydı, Rus uçaklarına saldırı olmazdı'' ifadelerinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'da gerçekleştirilen barış müzakerelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, liderler zirvesi gerçekleştirilene kadar ateşkes önerdi.

''RUSYA'NIN ÖNERİLERİ KABUL EDİLEMEZ''

Rusya'nın ateşkes için şartlarını sıraladığı belgenin "ültimatom" niteliğinde olduğunu belirten Zelenskiy, ''Rusya’nın önerileri kabul edilemez. Rusya önerileri kabul etmiş olsaydı, Rus uçaklarına saldırı olmazdı'' ifadelerinde bulundu.

Bununla birlikte Ukrayna Devlet Başkanı, Moskova ile Kiev arasında bu hafta Türkiye'de varılan anlaşmanın ardından, Ukrayna ve Rusya'nın bu hafta sonu esir alınan 500 askeri personeli takas etmeye hazır olduğunu söyledi.

''PUTİN, TRUMP VE ERDOĞAN İLE HER AN GÖRÜŞMEYE HAZIRIM''

AFP'nin haberine göre, başkent Kiev'de gazetecilere röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı, Putin, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelere her an hazır olduğunu belirterek mevcut heyetlerle daha fazla İstanbul görüşmesinin anlamsız olduğunu söyledi.

Esir takaslarına ilişkin konuşan Zelenskiy,

"Takaslara hazırız, ancak İstanbul'daki diplomatik görüşmeleri hiçbir şeyi çözmeyecek düzeyde sürdürmenin anlamsız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ukrayna, Pazar akşamı Rusya'ya yönelik en uzun menzilli saldırıyı düzenlediğini açıklamıştı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya'nın bazı stratejik bombardıman uçaklarını imha etmeye yönelik askeri operasyonunu överek silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenledikleri saldırılar için "kesinlikle mükemmel" ifadesini kullanmıştı.