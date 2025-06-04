Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Vergi savaşlarını kızıştıracak hamle! Trump, Çin’e yeniden yüklendi! ''Anlaşmak çok zor''

Vergi savaşlarını kızıştıracak hamle! Trump, Çin’e yeniden yüklendi! ''Anlaşmak çok zor''

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Vergi savaşlarını kızıştıracak hamle! Trump, Çin’e yeniden yüklendi! &#039;&#039;Anlaşmak çok zor&#039;&#039;
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Xi'yi severim, her zaman sevdim ve her zaman seveceğim, ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması çok zor" ifadelerinde bulundu.

ABD ve Çin arasındaki vergi savaşları, "yoğun" görüşmelerin ardından iki ülkenin karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alma konusunda anlaşmasıyla geçici olarak durmuştu. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e yüklendi.

Vergi savaşlarını kızıştıracak hamle! Trump, Çin’e yeniden yüklendi! ''Anlaşmak çok zor'' - 1. Resim

''Xİ'Yİ HER ZAMAN SEVDİM AMA...''

Trump paylaşımında, "Çin Devlet Başkanı Xi'yi severim, her zaman sevdim ve her zaman seveceğim, ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması çok zor" dedi.

Paylaşımında "ABD, son 30 yılın en iyi mayıs ayını geçirdi. Amerika'yı yeniden büyük yapın" diyen Trump, "2020'deki hileli başkanlık seçimi hariç, 'Autopen' ABD tarihinin en büyük siyasi skandalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pazarcılarla müşterilerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Caminin içinde Kur'an-ı Kerim yakmıştı! Yaka paça yakalandı - DünyaCaminin içinde Kur'an-ı Kerim yakmıştı! Yaka paça yakalandıKan donduran baba vahşeti! 3 kızını gözünü kırpmadan katletti - Dünya3 kızını gözünü kırpmadan katletti''Hiçbir şekilde izin yok'' diyerek açıklamıştı! Trump'ın kararına Hamaney'den sert çıkış - Dünya''Hiçbir şekilde izin yok'' diyerek açıklamıştıİstifasının ardından bir kez daha ters düştüler! Musk’tan Trump’a zehir zemberek sözler - Dünyaİstifasının ardından bir kez daha ters düştüler!Anne babalar dikkat! Havalimanında bagaj bandına çıkan çocuk kayboldu - DünyaAnne babalar dikkat! Bagaj bandına çıkan çocuk kaybolduSayga istilası alarma geçirdi: Putin'den böyle yardım istediler - DünyaÇiftçiler alarmda! 'Tarlalar tehdit altında' diyerek yardım istediler
Sonraki Haber Yükleniyor...