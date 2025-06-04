İstifasının ardından bir kez daha ters düştüler! Musk’tan Trump’a zehir zemberek sözler

Elon Musk, hükümet verimliliği görevinden ayrılmasının üzerinden günler geçtikten sonra, Salı günü önerilen ABD Kongre harcama ve vergi tasarısına sert bir eleştiride bulunarak, bunu "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirdi.

ABD’li milyarder Elon Musk, Başkan Trump tarafından desteklenen Kngre bütçe tasarısını sert sözlerle eleştirdi. Tesla CEO'su sosyal medya platformu X’te yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle ifade etti:

"Üzgünüm ama artık buna dayanamıyorum. Bu devasa, fahiş, domuz eti dolu Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet.''

''ONA OY VERENLER UTANSIN''

Yasayı destekleyen yasa koyuculara yönelik eleştirilerde de bulunan Musk, "Ona oy verenler utansın: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Biliyorsunuz," diye yazdı.

''ABD’Yİ BÜYÜK BİR BORÇ YÜKÜ ALTINA SOKACAK''

Başka bir açıklamasında ise, ''Bu tasarı, zaten devasa olan bütçe açığını 2.5 trilyon dolara çıkaracak ve Amerikan halkını dayanılmaz bir borç yükü altına sokacak.'' İfadelerinde bulundu.

Musk, 2000 yılından bu yana bütçe istatistiklerine atıfta bulunarak, "Kongre Amerika'yı iflas ettiriyor" dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, Musk'ın eleştirilerini reddederek açıklamalarda bulundu. Leavitt, Başkan Trump’ın Elon Musk’ın görüşlerini zaten bildiğini ve bunların fikrini değiştirmediğini belirtti.

''ABD BAŞKANI BU FİKRİNİN ARKASINDA''

Leavitt, “Bakın, başkan Elon Musk’ın bu tasarı hakkındaki düşüncelerini zaten biliyor. Bu, başkanın fikrini değiştirmez. Bu büyük, güzel bir tasarı ve başkan bunun arkasında durmaya devam ediyor" dedi.

Musk, geçen hafta Özel Hükümet Çalışanı olarak görev süresinin sona ermesinin ardından Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndan ayrıldığını duyurdu.

Daha önce CBS'e verdiği demeçte, maliyet azaltma çabalarını baltalayan "büyük harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradığını" söylemişti.