Sayga istilası alarma geçirdi: Putin'den böyle yardım istediler

Rusya’nın Saratov bölgesinde saygaların tarlalarda büyük hasar oluşturması sebebiyle çiftçiler, yetkililere yardım çağrısında bulundu. Mayıs ayının sonu itibariyle Kazakistan’dan Rusya’ya 500 bin kadar sayganın geçtiği tahmin ediliyor.

Rusya’nın Saratov bölgesindeki sayga istilası ile başa çıkamayan çiftçiler harekete geçti. Bir çeşit antilop olan saygaların, Kazakistan’dan göç ettikleri sırada çiftçilerin tarlalarında hasara sebep olduğu belirtildi.

RUSYA’DA 1 MİLYONA ULAŞTI

Devlet Başkanı Putin’e Telegram hesaplarından çağrıda bulunan çok sayıda çiftçi, sayga popülasyonunun sayısının Rusya’da 1 milyona ulaştığını vurgulayarak, sayga popülasyonunun son yıllarda kontrolden çıktığını belirtti.

Rusya’nın tahıl üretimi konusunda en büyük altıncı bölgesi olan Saratov, Volga Nehri boyunca uzanıyor. Çiftçiler, mayıs ayı sonu itibarıyla Kazakistan’dan Rusya’ya 500 bin kadar sayganın geçtiğini, binlerce hayvanın nehirlerde boğulduğunu ve su tedarikini kirlettiğini söyledi.

''TARIMIN VARLIĞINI TEHDİT EDİYOR''

Çiftçiler, yaptıkları açıklamada, “Bölgemizde tarımın varlığını tehdit eden bu durumu çözme konusunda anlayış ve yardımınızı umuyoruz” dedi. 1990’lı yıllarda nesli tükenmekte olan saygaların öldürülmesi ya da avlanması Rusya’da yasak.

''TARIM ZARARLISI OLARAK SINIFLANDIRILMIYOR''

Bölgenin önde gelen çiftliklerinin başındaki isimler tarafından Putin’e hitaben yazılan bir mektupta da saygaların 'tarım zararlısı' olarak sınıflandırılmadığı için bu hayvanlar sebebiyle ürünlerinde yaşanan kayıp ve zararın sigorta tarafından karşılanmadığına dikkat çekildi.

Saratov Bölge Tarım Bakanı, bugün yaptığı açıklamada, konuyla ilgili hasar tespit komisyonlarının kurulduğunu ve çiftçilere destek için bir mekanizmanın geliştirildiğini bildirdi.