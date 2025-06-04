Mar-a-Lago’ya saldırı girişimi! Trump’ın torununu hedef aldılar

ABD BaşkanI Trump’ın Mar-a-Lago’daki malikanesi bir kez daha güvenlik alarmına geçti. Teksaslı 23 yaşındaki Anthony Thomas Reyes, gizli servis koruması altındaki mülke güvenlik duvarını aşarak izinsiz şekilde girdi.

Palm Beach Polisi, 3 Haziran gecesi 23 yaşındaki Teksaslı Anthony Thomas Reyes’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago Kulübü’ne güvenlik duvarını aşarak girdiğini açıkladı.

Reyes, olay yerinde bulunan ABD Gizli Servis ajanlarına “Trump’a müjdeyi yaymak” ve torunu Kai Madison Trump’la evlenmek için orada olduğunu söyledi.

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GÜVENLİK DUVARINI AŞTI, ARAZİDE YAKALANDI

Palm Beach Polisi’ne göre, ABD Gizli Servisi görevlileri Reyes’i gece yarısından sonra Mar-a-Lago’nun 17 dönümlük arazisinde buldu.

Reyes polislere Başkan ile konuşmak istediğini itiraf etti. Donald Trump’ın ise olay sırasında Washington D.C.’de olduğu öğrenildi.

HEDEFİ 18 YAŞINDAKİ KAİ TRUMP'TI

Tutuklama raporuna göre zanlı, Trump’ın torunu olan ve yakın zamanda 18 yaşına giren Kai Madison Trump ile evlenmek istediğini açıkladı.

Kai Trump, Donald Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. ile Vanessa Trump’ın kızları ve North Palm Beach’teki The Benjamin School’da eğitimine devam ediyor.

MAHKEME KARARI: AİLEYLE TEMAS KURMASI YASAKLANDI

Reyes, 50.000 dolarlık kefaletle Palm Beach İlçe Hapishanesi'nde tutuluyor.

İlk duruşmada Yargıç Daliah Weiss, zanlının Trump ailesi, mülk tanıkları ya da olayla ilgili kimseyle iletişime geçmesini ve herhangi bir ateşli silah bulundurmasını yasakladı.

MAR-A-LAGO'YA İKİNCİ İZİNSİZ GİRİŞ DENEMESİ

Palm Beach Polisi, Reyes’in daha önce 31 Aralık 2024 tarihinde de mülke izinsiz giriş yaptığı için uyarıldığını açıkladı.

Zanlının Trump’ın mülküne yaptığı ikinci izinsiz giriş teşebbüsü olarak kayıtlara geçti.

TRUMP'A YÖNELİK GİRİŞİMLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Özellikle 13 Temmuz’daki suikast girişiminin ardından Mar-a-Lago çevresindeki güvenlik ihlallerinde dikkat çekici bir artış yaşandığı gözlemlenmekte.

Son aylarda birçok kişi Trump’la görüşmek, ailesiyle iletişime geçmek ya da çeşitli mesajlar vermek amacıyla mülke izinsiz şekilde girmeye çalışmıştı.

Söz konusu vakalar arasında Adrienne Tajirian, Bijan Arceo, Jeffrey Daniel Olson, Zijie Li, Patrick Webster Warren, Farbod Dolat ve Ruby Rodriguez gibi kişilerin isimleri yer aldı. Her biri farklı gerekçelerle Mar-a-Lago’ya ulaşmaya çalışırken ya da güvenlik sınırlarını aşarken tutuklandı.

MAR-A-LAGO ÇEVRESİNDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Palm Beach Polisi, ABD Gizli Servisi ile birlikte Mar-a-Lago çevresindeki güvenliği sıkılaştırmış durumda.