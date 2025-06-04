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''Hiçbir şekilde izin yok'' diyerek açıklamıştı! Trump'ın kararına Hamaney'den sert çıkış

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanması planlanan nükleer anlaşma önerisinde "uranyum zenginleştirme" imkanı olmadığını belirtti. İran'ın dini lideri Hameney ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, ''İran'ın zenginleştirme yapıp yapmaması konusuna neden karışıyorsunuz? Söz hakkınız olamaz'' ifadelerinde bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, Amerikan medyasına yansıyan ve "ABD'nin İran'a sunduğu taslak öneride Tahran'a sınırlı oranda uranyum zenginleştirme imkanının verildiğine" yönelik haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'li Sözcü, "Bu iddiaların ayrıntıları hakkında yorum yapmayacağım. Biz medya üzerinden müzakere yürütmüyoruz. Özel Temsilci (Steve) Witkoff'un yürüttüğü görüşmeler ve müzakerelere saygı duyuyoruz. Başkan (Trump) dün gece Truth Social'daki hesabından tutumunu çok net bir şekilde ortaya koydu." İfadelerinde bulundu.

''İRAN’IN HİÇBİR ŞEKİLDE İZNİ OLMAYACAK''

Leavitt, Trump'ın, "Potansiyel anlaşmamızda hiçbir şekilde uranyum zenginleştirmeye izin olmayacak." şeklindeki paylaşımının, bu konudaki tutumlarının açık bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un İran tarafına ayrıntılı ve "kabul edilebilir" bir öneri sunduğunu söyleyen Leavitt, "Başkan, bu teklifin kabul edilmesini umuyor ve kabul edilmezse İran'ın ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını belirtiyor." yorumunu yaptı.

HAMANEY: ABD SÖZ SAHİBİ OLAMAZ

Trump’ın açıklamalarının ardından çarşamba günü İran’ın dini lideri Hamaney tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Tahran'ın nükleer programındaki uranyum zenginleştirme konusunda "söz sahibi olamayacağı" ifade edildi.

Hamaney, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında ABD'yi kastederek, "İran'ın zenginleştirme yapıp yapmaması konusuna neden karışıyorsunuz? Söz hakkınız olamaz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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