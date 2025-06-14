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Hakim ve savcıların beklediği karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hakim ve savcıların beklediği karar! Resmi Gazete&#039;de yayımlandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararlarına yer verildi.

2025 Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen çeşitli derecedeki adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listeler, Resmi Gazete'de yer aldı.

Aynı kararda, 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselip, bu tarihten geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarından oluşan listeler de yayımlandı.

Listede adli yargıda 212 hakim ve 147 savcı ile idari yargıda 22 hakimin ismi yer aldı.

BAŞVURU SÜRESİ 30 GÜN

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içerisinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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