Ece Üner hakim karşısında! 2 yıla kadar hapsi istenen davada ara karar

Spiker Ece Üner, sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı yoruma ilişkin ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunma yapan Üner, "Rasim Ozan Kütahyalı 1,5 yıldır benimle uğraşıyor. Tüm mecralarda itibarımı zedeleyecek söylemlerde bulunuyor" dedi.

Ece Üner, 15 Mart 2025 tarihinde sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık" şeklindeki yoruma ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Üner'in yanı sıra tarafların avukatları katıldı.

"MAĞDURU OLDUĞUM DAVANIN SANIĞI HALİNE GELDİM"

Savunma yapan sanık Ece Üner, "Asker kızıyım ve devlet terbiyesiyle yetiştim. Rasim Ozan Kütahyalı 1,5 yıldır benimle uğraşıyor. Tüm mecralarda itibarımı zedeleyecek söylemlerde bulunuyor. Mağduru olduğum davanın sanığı haline geldim. 25 yıldır mesleğimi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ece Üner hakkında uygulanan "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"YARGI GÖREVİ YAPANLARI ETKİLEMEYE YÖNELİK İFADELER"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin söz konusu paylaşım içeriğindeki ifadelerinin aynı zamanda eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak İsmail Saymaz hakkındaki soruşturmada yargı görevi yapanları hukuka aykırı olarak etkilemeye yönelik ve buna elverişli olduğu aktarıldı.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, Ece Üner'in "adil yargılamayı etkileyeme teşebbüs" suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması, "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.