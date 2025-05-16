Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı

Gazeteci İsmail Saymaz'a Gezi Parkı soruşturması kapsamında verilen ev hapsi kararı kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İsmail Saymaz'a 21 Mart'ta ev hapsi kararı verilmişti.

EV HAPSİ KALDIRILDI

İsmail Saymaz'ın ev hapsi, adli kontrol şartı, karakola giderek haftada bir gün imza atma ve yurt dışı çıkış yasağına çevrildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz ile konuşmaları tespit edilmişti.

Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala ile yoğun irtibatı olduğu belirlenen soruşturmada, şüphelinin sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu saptanmıştı.

Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, kalkışma olaylarını Türkiye'ye yaymaya çalıştığı, Gezi Parkı olaylarında aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu, sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek, vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

Savcılık, soruşturmadaki tespitler doğrultusunda Saymaz hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasına ilişkin gözaltı kararı vermişti.