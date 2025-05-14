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CHP'nin şaibeli kurultayı... İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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CHP&#039;nin şaibeli kurultayı... İsmail Saymaz&#039;ın ifadesi ortaya çıktı!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin şaibeli kurultayında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Hakkındaki iddiaları reddeden Saymaz, kurultay günü yaşananları anlattı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki 'şaibe' iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor. Son olarak aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı.

Soruşturma kapsamında bugün İsmail Saymaz ifade verdi.

'Şüpheli' sıfatıyla ifade veren Saymaz, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda sonucu etkilemeye yönelik olarak usulsüzlük yapıldığı iddiası kurultaydan sonra ortaya atılmıştır. Kurultaydan önce bu yönde herhangi bir iddia ya da suçlama gündeme getirilmemiştir" dedi.

"TANIKLAR MENFAAT KARŞILIĞI KONUŞTU"

Kendisinin bu konuda herhangi bir bilgisinin olmadığını söyleyen Saymaz, kurultay öncesi ya da sonrasında kendisinin ya da herhangi bir yakınının CHP'li belediyelerde işe yerleştirilmediğini ifade etti. Kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan maddi menfaat karşılığında haber yaptığına ilişkin tanık beyanlarını reddeden Saymaz, tanıkların menfaat karşılığında konuşturulduğunu iddia etti.

KURULTAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Kurultay günü canlı yayında olduğunu belirten Saymaz şunları söyledi:

"Kurultay sürerken benimle aynı anda yayında bulunan gazeteci Altan Sancar'ın telefonuna Kılıçdaroğlu'nun çekildiğine dair bir mesaj gelmiştir. Sancar, bunu yayında aktardı. Ben Kılıçdaroğlu'na en yakın kişi olan Bülent Kuşoğlu'nu yayın esnasında arayarak bu iddiayı sordum. Kuşoğlu da bana 'Evet, çekildi, çekiliyor' diye cevap verdi. Ben de bu cevabı canlı yayında paylaştım ve tweet attım."

Kuşoğlu'nun daha sonra tekrardan kendisini arayarak Kılıçdaroğlu'nun oylamaya katılabileceğini söylediğini ifade eden Saymaz, "Bu bilgiyi Kuşoğlu'nu referans göstererek yayında aktardım ve Twitter'da yazdım. Bu arada kurultaydan sonra dolaşıma giren bir görüntüde o gece Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda aday olup olmamakta tereddüt ettiği ve çevresindekilerin kendisini aday olması yönünde ikna ettiği görülüyordu. Ben gazetecilik görevimi yaparak toplumu bilgilendirdim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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