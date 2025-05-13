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CHP'ye kurultay soruşturmasında yeni gelişme! 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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CHP&#039;ye kurultay soruşturmasında yeni gelişme! 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli milletvekilinin dosyaları ayrıldı. Soruşturma sonrası Özgür Özel, yeniden kurultaya gideceklerini açıklamıştı. CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultay'ında Özel, yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılındaki 38'nci Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor.

9 MİLLETVEKİLİNİN DOSYALARI AYRILDI

Başsavcılık, kurultay sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dosyalarını ayırdı.

CHP'ye kurultay soruşturmasında yeni gelişme - 1. Resim

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NA MUHALEFET SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Aralarında CHP Genel Başkanı Özel'in de bulunduğu dosyaları ayrılan şüpheliler hakkındaki soruşturmanın "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütüleceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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