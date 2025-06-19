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İsrail 'katliamını' çabuk unuttu: Hastane vurunca 'hak,' vurulunca 'suç' oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de 2 yılda 36 hastaneyi bombalayan, kentte sağlık sistemini yerle bir eden İsrail, İran ile çatışmasında 'savaş suçunu' hatırlattı. İran'ın füzeyle hastane vurmasını kınayan İsrail Sağlık Bakanı, "Hastaneyi vurması bir savaş suçudur" dedi.

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerini hedef alıp 'Yükselen Aslan' operasyonunu başlattı. Tarafların çatışmaları bugün yedinci gününe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı. Trump'ın, Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediği iddia edildi. Bloomberg'in haberine göre ise ABD bu hafta sonu İran'a saldırabilir.

Öte yandan İran ise İsrail'e ilk kez balistik Siccil füzesi fırlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Siccil füzesinin ağır, uzun menzilli ve iki aşamalı olduğunu açıkladı.

İsrail 'katliamını' çabuk unuttu: Hastane vurunca 'hak,' vurulunca 'suç' oldu! - 1. Resim

İran füzeleri İsrail'in en büyük hastanelerinden Soroka Tıp Merkezi'ne düştü. Hastanenin son hali sosyal medyada da paylaşılırken, binanın ağır hasar aldığı görüldü.

36 HASTANEYİ BOMBALADILAR

İsrail Sağlık Bakanı Uriel Busso'nun "İran’ın hastaneyi vurması bir savaş suçudur" şeklindeki akılalmaz sözleri ise gözleri 2 yıldır katliam yaptıkları Gazze'ye çevirdi. 

Gazze'deki son duruma dair bilgi veren Gazze Sağlık Bakanlığı, sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu açıkladı. 

İsrail 'katliamını' çabuk unuttu: Hastane vurunca 'hak,' vurulunca 'suç' oldu! - 2. Resim

Katil İsrail ordusu 'savaş suçu' deyip 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 36 hastaneyi bombaladı. Kentte sağlık sistemini kasıtlı ve sistematik bir şekilde tahrip etti. 

80'den fazla sağlık merkezi vuruldu, ambulanslar yok edildi. 

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze Sağlık Bakanlığına göre, bölgede şu anda sadece 5’i devlet, 11’i özel olmak üzere toplam 16 hastane kısmen hizmet verebiliyor. Ayrıca, 8 sahra hastanesi de acil sağlık hizmeti sağlamaya çalışıyor.

İsrail 'katliamını' çabuk unuttu: Hastane vurunca 'hak,' vurulunca 'suç' oldu! - 3. Resim

Yaklaşık bir buçuk yıldır süren saldırılar sonucu, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 185 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. 11 binden den fazla kişi kayıp durumda. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, kıtlık ve altyapı yıkımı birçok kişinin hayatına mal oldu.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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