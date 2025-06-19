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İsrail basını duyurdu! İran, Borsa merkezi Ramat Gan'ı vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail basını duyurdu! İran, Borsa merkezi Ramat Gan&#039;ı vurdu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika... İran füzeleri, İsrail'in borsa merkezi Ramat Gan'a isabet etti. Son saldırılarda şehrin önemli noktaları vuruldu. Gelen ilk bilgiler arasında çok sayıda yaralının olduğu yer aldı.

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi.

İsrail basını duyurdu! İran, Borsa merkezi Ramat Gan'ı vurdu - 1. Resim

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ BAŞARISIZ OLDU

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti. Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.

İsrail basını duyurdu! İran, Borsa merkezi Ramat Gan'ı vurdu - 2. Resim

BORSA BİNASI VURULDU

Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını belirtti.

İsrail basını duyurdu! İran, Borsa merkezi Ramat Gan'ı vurdu - 3. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Arama kurtarma çalışmalarının başladığı ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL - İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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