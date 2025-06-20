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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı ile görüştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı ile görüştü
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile telefonda görüştü. Görüşmede Ortadoğu'daki çatışmalar ele alındı. Erdoğan, İsrail saldırıları ile tetiklenen bu şiddet sarmalının neticelerinin bölgeye ve Avrupa’ya da göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözüm yolunun müzakere masasından geçtiğini,  İsrail’in İran’a saldırısı ile başlayan çatışmalı sürecin bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkarttığını ifade etti.

GÖÇ VE NÜKLEER TEHDİDİNE VURGU 

Cumhurbaşkanımız, İsrail  saldırıları ile tetiklenen bu şiddet sarmalının neticelerinin bölgeye ve Avrupa’ya da göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çatışmanın sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması için gayret gösterdiğini, bu çabaların da süreceğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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