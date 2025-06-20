Erdoğan'ın liderliğinde başlıyor! AK Parti yazı böyle geçirecek

AK Parti, geçen yıl 8. Olağan Kongre süreci hazırlıkları için başlattığı “Türkiye Buluşmaları” programına yeni bir soluk getiriyor. Yaz ayı boyunca yurt genelinde bu sefer “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” adı altında programlar gerçekleştirilecek.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Hem millet ile gönül köprülerinin tazeleneceği hem de Türkiye Yüzyılı vizyonunun toplumun her kesimine anlatılmasının hedefleneceği buluşmalarda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şekillenen yeni dönemin temel öncelikleri, kalkınma hedefleri ve reform çalışmaları anlatılacak.

AK Parti Genel Merkezince koordine edilecek programda, il, ilçe ve merkez teşkilatları, MKYK üyeleri, milletvekilleri, bakanlar ve yerel yöneticiler sahada aktif şekilde yer alacak.

TOPLUMUN BÜTÜN KESİMLERİYLE TEMAS EDİLECEK