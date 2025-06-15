AK Parti'den stratejik ve kritik maden hamlesi! Acele kamulaştırmanın yolu açılıyor

AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde ‘stratejik ve kritik madenler’ konusunda atılacak yeni adımlara yer verildi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Teklifte, arz kesintisi veya yüksek fiyat artışı hâlinde ciddi ekonomik problemler veya güvenlik zaafı oluşturabilecek, sanayi üretiminin temel girdilerinden olan ve yüksek arz riski taşıyan madenler, kritik maden olarak nitelendiriliyor. Ulusal güvenlik ve ekonomik refah için yüksek öneme sahip olan ve iç veya dış etkenler nedeniyle arzı kısıtlanabilecek madenler ise stratejik maden olarak tanımlanıyor. AK Parti’nin teklifinin gerekçesinde büyük ölçüde cari açığa sebebiyet veren bazı madenlerin, diğer madenlere kıyasla daha önemli ve öncelikli görüldüğüne dikkat çekiliyor.