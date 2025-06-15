AK Parti'den stratejik ve kritik maden hamlesi! Acele kamulaştırmanın yolu açılıyor
AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde ‘stratejik ve kritik madenler’ konusunda atılacak yeni adımlara yer verildi.
HABER MERKEZİ ANKARA - Teklifte, arz kesintisi veya yüksek fiyat artışı hâlinde ciddi ekonomik problemler veya güvenlik zaafı oluşturabilecek, sanayi üretiminin temel girdilerinden olan ve yüksek arz riski taşıyan madenler, kritik maden olarak nitelendiriliyor. Ulusal güvenlik ve ekonomik refah için yüksek öneme sahip olan ve iç veya dış etkenler nedeniyle arzı kısıtlanabilecek madenler ise stratejik maden olarak tanımlanıyor. AK Parti’nin teklifinin gerekçesinde büyük ölçüde cari açığa sebebiyet veren bazı madenlerin, diğer madenlere kıyasla daha önemli ve öncelikli görüldüğüne dikkat çekiliyor.
- Stratejik veya kritik madenler Millî Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilecek.
- Stratejik veya kritik madenlere ilişkin madencilik faaliyetleri için acele kamulaştırma yapılabilecek.
- Bir önceki yıldaki üretim miktarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla stratejik veya kritik madenlerin belirli bir oran veya miktarda ruhsat sahiplerince stoklanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.
- Enerji Bakanlığı aralarında lityum, gümüş, titanyum, demir, manganez, çinko, bakır ve alüminyum gibi madenlerin bulunduğu 37 ayrı madeni kritik maden olarak belirlemişti. Kobalt, krom, molibden, titanyum, nikel ve niyobyum ise stratejik maden listesinde bulunuyor.