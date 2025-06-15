Geleceği belirleyecek enerji! Türkiye'nin ihtiyacı her yıl yüzde 4 artıyor

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlarda ciddi artışlar yaşanırken, elektrik enerjisine olan ihtiyacın da her yıl yüzde 3,5-4 civarında artacağına dikkat çekiliyor.

HABER MERKEZİ ANKARA -ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin toplam kurulu gücü 115,9 Gigawatt’a (GW) ulaşırken, bu rakamın yüzde 60’ını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. 2024 yılındaki 349 Terawatt-saat (TWh) elektrik üretiminin 159,4 TWh’ı (yüzde 45’i) yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Bu sayede yaklaşık 32 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçildi ve yaklaşık 12 milyar dolar tutarında dış ticaret açığı önlendi. Benzer şekilde, aynı üretim ithal kömürle karşılanmış olsaydı, 2024 yılı ortalama fi yatlarıyla 7,7 milyar dolar tutarında yaklaşık 68,5 milyon ton kömür ithal edilmiş olacaktı.

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AK Parti’nin TBMM Başkanlığına sunduğu enerji yatırımlarına yönelik ‘süper izin’ düzenlemesi teklifi gerekçesinde de; 2024 yılında elektrik talebinin yaklaşık 349 TWh seviyesinde gerçekleştiği, 2010 yılında yaklaşık 211 TWh olan elektrik tüketiminin, son 14 yıl içerisinde yüzde 65 oranında artmış olmasının, Türkiye’nin enerji ihtiyacındaki artışı sürekli kılacağını ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Gerekçede, “Yapılan projeksiyonlar, elektrik enerjisi ihtiyacının artacağını ve 2035 yılı itibarıyla 510 TWh seviyesine erişeceğini göstermektedir. Bu kapsamda, yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretimi, Türkiye’nin enerji arz güvenliği politikasında stratejik bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır” denildi.