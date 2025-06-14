Türkiye'den 126,6 milyar dolarlık ticaret: Savunma sanayii öne çıkıyor

Türkiye’nin öncülüğünde kurulan D8 Teşkilatı ile son 5 yılda toplam 126,6 milyar dolarlık dış ticaret gerçekleştirildi. En fazla ihracat Mısır’a yapılırken, savunma sanayiinden enerjiye kadar birçok alanda işbirliği büyüyor.

Türkiye, 1997’de öncülüğünü yaptığı Gelişen 8 Ülke (D8) Teşkilatı ile son yıllarda ekonomik ilişkilerini güçlendiriyor. 2020-2024 yılları arasında Türkiye ile Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Azerbaycan arasında yapılan dış ticaret 126,6 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde Türkiye'nin ihracatı 60,7 milyar dolar olurken, ithalatı 65,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT MISIR'A

Beş yıllık dönemde en fazla ihracat yapılan ülke Mısır oldu. Türkiye, bu ülkeye 19,7 milyar dolarlık ürün sattı, buna karşılık 14,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Türkiye, Mısır, İran, Azerbaycan, Pakistan ve Nijerya ile yaptığı ticarette dış ticaret fazlası verdi.

KAAN ENDONEZYA'YA GİDİYOR!

Türk savunma sanayii de D8 ülkeleriyle işbirliği içinde büyüyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN’ın 48 adedi Endonezya’ya ihraç edilecek. Üretim sürecinde Endonezya’nın yerel imkanlarından da yararlanılacak. Ayrıca afet ve acil durum yönetimi konusunda da iki ülke arasında yeni işbirlikleri başlatıldı.

MISIR'DA TÜRK TEKNOLOJİSİYLE İNSANSIZ KARA ARACI ÜRETİLECEK

Mısır ile imzalanan 17 mutabakat zaptı kapsamında, özellikle tarım, demiryolu, sağlık ve enerji alanlarında işbirliği yapılması planlanıyor. Bu kapsamda HAVELSAN, Mısır’daki Kadir Fabrikası ile işbirliğine giderek insansız kara araçları üretimini destekleyecek.

İRAN VE AZERBAYCAN'LA ENERJİ BAĞLANTISI GÜÇLENİYOR

Türkiye, İran üzerinden Türkmenistan gazını swap yöntemiyle ülkeye taşıma anlaşmasını devreye aldı. Azerbaycan’la ise doğal gaz, veterinerlik ve yükseköğretim gibi birçok alanda anlaşmalar yapıldı. İki ülke arasında doğalgazın alımı ve transit geçişine ilişkin işbirliği protokolü de onaylandı.

İNŞAAT, ENERJİ VE TEKNOLOJİ DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Türkiye, D8 ülkelerinden Malezya, Pakistan ve Nijerya gibi ülkelerdeki altyapı projelerine inşaat malzemesi ve teknoloji desteği sağlamaya devam ediyor. Bu desteklerle birlikte Türk şirketleri bu pazarlarda daha aktif rol alıyor.

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D8: TİCARETİN VE DAYANIŞMANIN YENİ YÜZÜ

9 üyeli D8 Teşkilatı, tarihsel ve kültürel bağlara sahip ülkeler arasında ekonomik, teknolojik ve sektörel işbirliğini artırmayı hedefliyor. Türkiye'nin bu oluşumla geliştirdiği çok yönlü ilişkiler, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik stratejinin de bir parçası haline geliyor.