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Haberler > Ekonomi > Bayramda 500 milyon liralık hediye! 6 milyar dolarlık iç pazar hedefi var

Bayramda 500 milyon liralık hediye! 6 milyar dolarlık iç pazar hedefi var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bayramda 500 milyon liralık hediye! 6 milyar dolarlık iç pazar hedefi var
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kurban Bayramı’nda promosyon sektörü hareketlendi. Firmalar, çalışan ve müşterilerine özel hediyelere yönelirken, sektörde yaklaşık 500 milyon liralık bayram promosyonu hacmi oluştu. PROMOTÜRK, iç pazarda 6 milyar dolarlık, ihracatta ise 3 milyar dolarlık hedef belirledi.

Promosyon sektörü, Kurban Bayramı'nda büyük bir hareketlilik yaşadı. Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, bu dönemde yaklaşık 450-500 milyon liralık promosyon hediyesinin dağıtıldığını açıkladı. Yücetürk, bayramların artık yalnızca sosyal değil, aynı zamanda ekonomik olarak da önemli bir dönem haline geldiğini vurguladı.

PROMOTÜRK Başkanı, sektörün geçmişte yılın son aylarında yoğunlaştığını, ancak günümüzde bayramlar, seçimler ve özel günlerle birlikte promosyon faaliyetlerinin tüm yıla yayıldığını belirtti. Bu dönüşüm sayesinde sektör artık cirosunun sadece yüzde 90’ını yıl sonuna değil, yüzde 55-60’lık kısmını yılın son üç ayına yayarak daha dengeli bir yapıya kavuşmuş durumda.

Bayramda 500 milyon liralık hediye! 6 milyar dolarlık iç pazar hedefi var - 1. Resim

HEDEF 6 MİLYAR DOLAR İÇ PAZAR, 3 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Sektörün 2025 yılı için iç pazarda 6 milyar dolarlık hacim, ihracatta ise 3 milyar dolarlık hedefi bulunuyor. Yücetürk, bu rakamlara ulaşacaklarını öngördüklerini belirterek, “Türkiye promosyon sektörünün önü açık. 2030 yılına kadar iç pazar ve ihracatla birlikte toplam 15 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Amerika'da promosyon sektörünün yıllık 45 milyar dolar, Avrupa Birliği'nde ise 30 milyar avro seviyelerinde olduğunu hatırlatan Yücetürk, Türkiye’nin bu alanda büyüme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

"LOGOLU ÇİKOLATALAR DA PROMOSYON SAYILIYOR"

Bayram dönemlerinde firmaların hem personelini hem müşterilerini memnun etmek amacıyla promosyon hediyelere daha fazla yöneldiğini aktaran Yücetürk, “Artık logolu çikolata ve şekerler de promosyon ürünleri arasında yer alıyor. Kurumsal hediyeler giderek çeşitleniyor” diye konuştu.

Tekstilden teknolojiye kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan sektörde, bayramda en çok tercih edilen ürünlerin başında çikolata, ajanda, kalem, USB bellek ve termoslar geliyor. Babalar Günü için ise 250-300 milyon liralık bir hacim bekleniyor.

NİTELİKLİ PERSONEL VE KURUMSALLAŞMA ODAKTA

PROMOTÜRK, sektördeki nitelikli personel ihtiyacına yönelik eğitim faaliyetlerine de hız verdi. PROMOTÜRK Akademi aracılığıyla verilen eğitimlerin yanı sıra meslek liseleriyle yapılan iş birlikleriyle öğrencilere staj ve iş imkanı sunuluyor. Ayrıca, dernek sektördeki kayıt dışı üretimi önlemek adına da çeşitli denetim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor.

Yücetürk, sektörün yalnızca ürün satmakla kalmayıp, Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak projeler üretme misyonunu taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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