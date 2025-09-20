Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fitch, İtalya'nın kredi notunu yükseltti

Fitch, İtalya'nın kredi notunu yükseltti

Kaynak: Anadolu Ajansı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İtalya'nın kredi notunu "BBB"den "BBB+"ya yükseltti, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

 

Fitch'ten yapılan açıklamada, İtalya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, İtalya'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BBB"den "BBB+"ya yükseltildiği, not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

Not artışının İtalya'nın mali gidişatına duyulan güvenin artmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, istikrarlı siyasi ortam, devam eden reform ivmesi ve azalan dış dengesizliklerin İtalya'nın kredi göstergelerini daha da güçlendirdiği vurgulandı.

BÜTÇE AÇIĞINDA KADEMELİ AZALIŞ BEKLENTİSİ 

Açıklamada, 2025-2027 döneminde yapısal gelir artışları ve sıkı harcama kontrolü sayesinde bütçe açığında kademeli bir azalma beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

