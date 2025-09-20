BİST 100’de haftalık getiri yüzde 50’yi geçti! Borsada en çok hangi sektör ve hisseler yükseldi?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %8,89 prim yaparak 11.294’ten kapanış yaptı. Böylece endeks, son 11 haftanın en sert yükselişini de gerçekleştirmiş oldu.

Piyasaları destekleyen gelişmelere bakıldığında; Türkiye’nin risk primini gösteren CDS oranı bu hafta en düşük 237 puana kadar geriledi. Bu oran, aynı zamanda Şubat 2018’den bu yana kaydedilen en dip seviye oldu. Başka ifade ile Türkiye’nin kredisi risk primi yaklaşık son 7,5 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.

CDS NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

Finansal piyasalarda oldukça önemli bir gösterge olan CDS, bir ülkenin iflas riskinin bir ölçüsü olarak da tanımlanıyor. CDS, dış piyasalardan yapılan borçlanmalarda “kredi yükümlülüğünün yerine getirilmeme riskine karşı” ödenen prim olarak biliniyor. Yüksek CDS değeri, aynı zamanda yüksek kredi riskine işaret eidyor ve ülkenin daha yüksek maliyetle borçlanmasına sebep oluyor.

CDS, risk algısının da bir barometresi olarak görülüyor ve finansal kararlar için önemli bir ölçüt olarak kullanılıyor. Yabancı yatırımcılar, CDS’i de dikkate alarak bir ülkeye yatırım için hareket edebiliyorlar.

Kredi risk priminin düşmesi ekonomik istikrarın ve güçlü mali disiplinin bir işareti oluyor. Daha düşük risk primi, yabancı yatırımcıların güvenini ve ülkeye girişini artırıyor. Borçlanma maliyetlerini azaltarak ekonomik büyümeyi destekliyor. Piyasaların genelinde olumlu bir hava oluşuyor.

EN ÇOK YÜKSELEN SEKTÖRLER

CDS’te yaşanan gerileme, bu hafta borsayı destekleyen ana katalizör olarak öne çıktı. Bu hafta en çok yükselen sektörlere bakıldığında; Finansal kiralama (%26,77), Teknoloji (%15,44) ve Madencilik (%11,84) endeksi öne çıktı. Bankacılık Endeksinde ise %8,30 yükseliş dikkat çekti.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 endeksinde haftalık getirilere bakıldığında ise %50’yi aşan primler yaşandı. BSİT 100 kapsamında en çok yükselen ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

-Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): 23,34 TL (%55,29)

-Kontrolmatik (KONTR): 34,00 TL (%41,55)

-Destek Finans Faktoring (DSTKF): 693,00 TL (%31,62)

-CW Enerji (CWENE): 21,60 TL (%29,03)

-Tekfen Holding (TKFEN): 95,65 TL (%17,58)

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ POZİTİF

Küresel tarafta ise bu hafta ABD Merkez Bankasının bu yıl ilk faiz indirimine giderek politika oranını %4,25’e çekmesi, ekim ve aralık toplantılarında da faiz indirimlerine kapıyı aralaması ABD dolarını dünyada zayıflattı. Rezerv para dolar için “daha düşük faiz” tahminleri, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere yabancı sermaye akışının artması beklentisini de canlı tutuyor.

PİYASADA BEKLENTİLER

Gelecek haftanın ajandasında bakıldığında Merkez Bankası tarafından her ay düzenli olarak açıklanan ‘Sektörel Enflasyon Beklentileri’nin eylül sonuçları öne çıkıyor. Söz konusu veriler, 25 Eylül Perşembe günü gelecek. Ağustos ayındaki ankette 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentileri; piyasa katılımcıları için %22,8, reel sektör için %37,7 ve hane halkı için de %54,1 seviyesine gerilemişti. Eylülde de enflasyon beklentilerdeki düşüşün sürmesinin, faiz indirimlerinin devamı açısından destekleyici olabileceği ifade ediliyor.Ayrıca gelecek hafta tüketici güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri de bekleniyor.

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, CDS risk priminde yaşanan düşüşe dikkat çekerek, “Şirket değerlemeleri üzerinden hesapladığımız 12 aylık BİST 100 endeksi hedefi, yeniden 15 bin puan civarına yaklaştı” ifadelerine yer verildi.