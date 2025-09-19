Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Siyasi tansiyon düştü, borsa rahatladı! BİST 100’de 11 haftanın en sert yükselişi

Siyasi tansiyon düştü, borsa rahatladı! BİST 100’de 11 haftanın en sert yükselişi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Siyasi tansiyon düştü, borsa rahatladı! BİST 100’de 11 haftanın en sert yükselişi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %8,89 prim yaparak 11.294’ten kapanış yaptı. CHP Kurultay davasının ertelenmesi ve pazar günü yapılacak olağanüstü kurultaya onay verilmesi, hisse senedi piyasalarına pozitif yansıdı. Analistler, 11.250’nin ilk direnç olduğunu aktararak, bu seviyenin üzerinde kalıcılık halinde 11.600 yolculuğunun başlayabileceğini aktarıyor. FED’in faiz indirdiği haftada gram altın ise %0,72 primle 4.880 TL’ye yükseldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, önceki iki haftada yaşadığı düşüşlerin ardından, bu hafta siyasi haber akışının etkisiyle önemli bir prime imza attı. Hafta başında CHP Kurultay davasının “tedbirsiz” ertelenmesi ve bugün de pazar günü yapılacak olağanüstü kurultaya YSK tarafından onay verilmesi, hisse senedi piyasalarına pozitif yansıdı.

BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde 11.294’ten kapanış yaptı ve haftalık bazda %8,89 prim yaptı. Bu prim aynı zamanda 30 Haziran haftasının ardından, son 11 haftada gerçekleşen en yüksek prime de işaret etti.

Siyasi tansiyon düştü, borsa rahatladı! BİST 100’de 11 haftanın en sert yükselişi - 1. Resim

CDS’TEKİ GERİLEMEYE DİKKAT

Türkiye’nin kredi risk priminin (CDS), 240 baz puan eşiğinin altında seyretmesinin olumlu olduğunu aktaran Kuveyt Türk Yatırım “Haber akışları kısa vadeli dalgalanmaları artırıyor. Ancak orta vadeli pozitif görünümün korunduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyon verileri, TCMB’nin iletişim stratejisi ve üçüncü çeyrek finansal sonuçları piyasa yönü açısından belirleyici olacak. Devam etmekte olan hesaplamalarımıza göre Eylül ayında TÜFE’nin aylık %2,1 artış göstermesini beklerken, 2025 yıl sonu enflasyon beklentimiz %30,2 seviyesinde bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi tansiyon düştü, borsa rahatladı! BİST 100’de 11 haftanın en sert yükselişi - 2. Resim

BİST 100’DE 12 AYLIK HEDEF

Tacirler Yatırım da 5 yıl vadeli CDS risk priminde yaşanan düşüşe dikkat çekerek, gerilemenin devamı halinde Bankacılık Endeksi hisselerini bundan destek bulabileceğini öngördü. Paylaşılan günlük bültende “Şirket değerlemeleri üzerinden hesapladığımız 12 aylık BİST 100 endeksi hedefi ise yeniden 15 bin puan civarına yaklaştı. Bu, dünkü kapanışa göre %35 potansiyel getirisi sunuyor” ifadelerine yer verildi.

Siyasi tansiyon düştü, borsa rahatladı! BİST 100’de 11 haftanın en sert yükselişi - 3. Resim

EYLÜL ENFLASYONU VE TCMB

İntegral Yatırım ise ekimin ilk haftasında gelecek eylül enflasyonunun önemli olduğunu vurgulayarak “23 Ekim tarihindeki Merkez Bankası PPK toplantısından faiz indirimlerinin devamı ve borsanın seyri açısından bu veri kritik olacak. BİST 100’de 11.000 seviyesi ana destek bölgesi olmaya devam edecektir. Yukarı yönlü hareketliliklerde 11.250 ve 11.600 seviyeleri önemli eşik noktaları olacaktır” görüşünü dile getirdi.

Siyasi tansiyon düştü, borsa rahatladı! BİST 100’de 11 haftanın en sert yükselişi - 4. Resim

ALTIN, FED İLE YÜKSELDİ

Bu hafta küresel piyasalarda dikkatlerin çevrildiği FED, beklentilere paralel olarak çeyrek puanlık indirime gitti. Ekim ve aralık toplantılarında da faiz indirimine açık kapı bırakan FED, 2026’da ise sadece 1 faiz indirimi beklentisini dile getirdi.

Ons altın bu hafta 3.707 dolarla rekor kırarken, bugün TSİ 18:00 sıralarında işlemeler 3.665dolara yakın devam ediyor. İçeride ise spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı bu hafta %0,72 primle 4.880 TL’ye yükseldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Tedesco, Anderson Talisca'ya yasak getirdi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ruhsatı iptal edilmişti! Samsun'daki CityMall AVM'nin esnafına "Dükkanları kapatın" tebligatı - EkonomiAVM esnafına "Dükkanları kapatın" tebligatı"Fındık Erzincan'da da yetişir" dediler, 1 ton hasat ettiler - Ekonomi"Fındık Erzincan'da da yetişir" dediler, 1 ton hasat ettiler‘Altın damlayan ağaç’ kazandırıyor… Verdiği ürünün kilosu 20 bin TL! - EkonomiVerdiği ürünün kilosu 20 bin TLDünya genelinde 8 bin çalışanı var! Alman Stabilus 450 kişiyi işten çıkaracak - EkonomiAlman Stabilus 450 kişiyi işten çıkaracakAltının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira oldu - EkonomiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira olduAltında yükseliş devam edecek mi? Dev banka Citi'den yeni tahmin geldi - EkonomiDünyaca ünlü bankadan yeni tahmin
Sonraki Haber Yükleniyor...