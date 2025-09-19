Siyasi tansiyon düştü, borsa rahatladı! BİST 100’de 11 haftanın en sert yükselişi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, önceki iki haftada yaşadığı düşüşlerin ardından, bu hafta siyasi haber akışının etkisiyle önemli bir prime imza attı. Hafta başında CHP Kurultay davasının “tedbirsiz” ertelenmesi ve bugün de pazar günü yapılacak olağanüstü kurultaya YSK tarafından onay verilmesi, hisse senedi piyasalarına pozitif yansıdı.

BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde 11.294’ten kapanış yaptı ve haftalık bazda %8,89 prim yaptı. Bu prim aynı zamanda 30 Haziran haftasının ardından, son 11 haftada gerçekleşen en yüksek prime de işaret etti.

CDS’TEKİ GERİLEMEYE DİKKAT

Türkiye’nin kredi risk priminin (CDS), 240 baz puan eşiğinin altında seyretmesinin olumlu olduğunu aktaran Kuveyt Türk Yatırım “Haber akışları kısa vadeli dalgalanmaları artırıyor. Ancak orta vadeli pozitif görünümün korunduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyon verileri, TCMB’nin iletişim stratejisi ve üçüncü çeyrek finansal sonuçları piyasa yönü açısından belirleyici olacak. Devam etmekte olan hesaplamalarımıza göre Eylül ayında TÜFE’nin aylık %2,1 artış göstermesini beklerken, 2025 yıl sonu enflasyon beklentimiz %30,2 seviyesinde bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

BİST 100’DE 12 AYLIK HEDEF

Tacirler Yatırım da 5 yıl vadeli CDS risk priminde yaşanan düşüşe dikkat çekerek, gerilemenin devamı halinde Bankacılık Endeksi hisselerini bundan destek bulabileceğini öngördü. Paylaşılan günlük bültende “Şirket değerlemeleri üzerinden hesapladığımız 12 aylık BİST 100 endeksi hedefi ise yeniden 15 bin puan civarına yaklaştı. Bu, dünkü kapanışa göre %35 potansiyel getirisi sunuyor” ifadelerine yer verildi.

EYLÜL ENFLASYONU VE TCMB

İntegral Yatırım ise ekimin ilk haftasında gelecek eylül enflasyonunun önemli olduğunu vurgulayarak “23 Ekim tarihindeki Merkez Bankası PPK toplantısından faiz indirimlerinin devamı ve borsanın seyri açısından bu veri kritik olacak. BİST 100’de 11.000 seviyesi ana destek bölgesi olmaya devam edecektir. Yukarı yönlü hareketliliklerde 11.250 ve 11.600 seviyeleri önemli eşik noktaları olacaktır” görüşünü dile getirdi.

ALTIN, FED İLE YÜKSELDİ

Bu hafta küresel piyasalarda dikkatlerin çevrildiği FED, beklentilere paralel olarak çeyrek puanlık indirime gitti. Ekim ve aralık toplantılarında da faiz indirimine açık kapı bırakan FED, 2026’da ise sadece 1 faiz indirimi beklentisini dile getirdi.

Ons altın bu hafta 3.707 dolarla rekor kırarken, bugün TSİ 18:00 sıralarında işlemeler 3.665dolara yakın devam ediyor. İçeride ise spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı bu hafta %0,72 primle 4.880 TL’ye yükseldi.