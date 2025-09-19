Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira oldu

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 970 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 815 bin lira, en yüksek 4 milyon 975 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde önceki kapanışa göre değişmeyerek 4 milyon 970 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün de günü 4 milyon 970 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.234 KİLOGRAM OLDU 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 94 milyon 306 bin 489,81 lira, işlem miktarı ise 1.234,03 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 153 milyon 333 bin 126,68 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira oldu - 1. Resim

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış4.970.000,003.698,00
 En Düşük4.815.000,003.650,00
 En Yüksek4.975.000,003.745,85
 Kapanış4.970.000,003.739,50
 Ağırlıklı Ortalama4.938.599,233.732,84
 Toplam İşlem Hacmi (TL)6.094.306.489,81 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.234,03 
 Toplam İşlem Adedi152
