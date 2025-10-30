Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ali Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi oldu!

Trendyol Süper Lig’de 11. haftanın en kritik karşılaşması olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi hakem ataması açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, dev mücadelede düdüğü genç hakem Ali Yılmaz’a emanet etti. Atamayla birlikte futbolseverlerin gündeminde “Ali Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi maçları yönetti?” soruları öne çıktı.

TFF Merkez Hakem Kurulu derbi haftasının en dikkat çekici atamalarından birini yaptı. 2 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Gaziantep bölgesi hakemlerinden Ali Yılmaz’a verildi. Peki, Ali Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi maçları yönetti?

Ali Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi oldu! - 1. Resim

HAKEM ALİ YILMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Süper Lig’in yükselen isimlerinden Ali Yılmaz, 1 Ocak 1994 tarihinde Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde doğmuştur. Aslen Gaziantepli olan Yılmaz 31 yaşında.

Yılmaz Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı Üst Klasman Hakemi olarak görev yapmaktadır. 2013 yılında hakemlik kariyerine adım atan Ali Yılmaz alt liglerdeki başarılı performanslarının ardından Süper Lig kadrosuna yükselmiştir.

Yılmaz bugüne kadar 128 resmi maçta görev aldı. Maç başına ortalama 4,8 sarı kart ve 0,2 kırmızı kart istatistiğine sahiptir.

Ali Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi oldu! - 2. Resim

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ HAKEMİ ALİ YILMAZ OLDU!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakem Ali Yılmaz’a emanet edildi. 

Ali Yılmaz, bugüne kadar Fenerbahçe’nin 1 maçında görev aldı ve karşılaşma sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlandı. Beşiktaş ise Yılmaz yönetiminde henüz bir maça çıkmadı.

