Hakem Cihan Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Galatasaray - Trabzonspor derbisini yönetecek!

1 Kasım Cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray - Trabzonspor derbisinde hakem Cihan Aydın olacak.

Dev maçta Aydın’ın yönetimi, futbol kamuoyu tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Hakem Cihan Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?

CİHAN AYDIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Süper Lig hakemlerinden Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. 33 yaşındaki Hakem Cihan Aydın, profesyonel hayatında turizmci olarak da görev yaptı.

Hakemlik kariyerine genç yaşta başlayan Aydın, 2015 yılında profesyonel liglerde görev almaya başladı. 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig’deki tecrübelerinin ardından 2019 yılında Süper Lig kadrosuna dahil olarak en üst düzeyde maç yönetmeye başladı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR DERBİSİ HAKEMİ CİHAN AYDIN OLDU!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor derbisinin hakemi Cihan Aydın olarak açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı atama sonrası gözler genç hakemin performansına çevrildi.

Aydın, daha önce Galatasaray’ın 10 maçında görev aldı ve bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip hiç mağlup olmadı. Trabzonspor’un yönettiği 11 maçta ise bordo-mavililer 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.