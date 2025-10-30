Volkswagen'in karı yüzde 58 eridi! Alman devine gümrük vergisi darbesi

Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, ABD gümrük tarifelerinin bu yıl şirkete 5 milyar euro (yaklaşık 5,8 milyar dolar) ek maliyet getireceğini duyurdu.

Şirket, üçüncü çeyrek ve ocak-eylül dönemi için 1,3 milyar dolarlık zarar bildirdi.

VOLKSWAGEN'İN ZORLU YILI: KAR AZALDI, GİDERLER PATLADI

Volkswagen, geçen yılın aynı döneminde 2,83 milyar euro kar açıklamıştı.

Bu yılın ilk dokuz ayında şirketin karı, geçen yıla göre yüzde 58 düşerek 5,4 milyar euroya geriledi.

Volkswagen, Porsche’nin elektrikli araç stratejisindeki değişiklikler nedeniyle yılın ilk dokuz ayında 4,7 milyar euroluk ek gider kaydetti.

Mali İşler Direktörü Arno Antlitz, basın açıklamasında şunları söyledi:

Yılın ilk dokuz ayında karmaşık bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir yandan içten yanmalı ve elektrikli araçlarımızın pazardaki başarısı var, öte yandan finansal sonuçlar geçen yıla kıyasla belirgin şekilde zayıf.

Antlitz, bunun kısmen daha düşük kar marjına sahip elektrikli araçların üretim sürecinden kaynaklandığını belirtti.

"Ayrıca, artan tarifeler, Porsche’nin ürün stratejisindeki değişiklikler ve Porsche’deki değer düşüklüğü nedeniyle toplam 7,5 milyar euroluk gider yazdık" dedi.

Antlitz, artan ticaret tarifeleri ve buna bağlı olumsuz satış hacmi etkilerinin, yıllık bazda şirkete yaklaşık 5 milyar euroluk yük getirdiğini de ifade etti.