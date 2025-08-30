Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İşçileri 'köle gibi' çalıştırdılar! Volkswagen'e 30 milyon dolarlık ceza

İşçileri 'köle gibi' çalıştırdılar! Volkswagen'e 30 milyon dolarlık ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İşçileri &#039;köle gibi&#039; çalıştırdılar! Volkswagen&#039;e 30 milyon dolarlık ceza
Volkswagen, Tazminat, Brezilya, Amazon Ormanları, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Volkswagen'in, Brezilya'da Amazon ormanlarındaki çiftliğinde yüzlerce işçiyi 'kölelik benzeri koşullarda' çalıştırdığı belirlendi. Mahkeme, şirkete yaklaşık 30 milyon dolarlık manevi tazminat cezası verirken, Volkswagen ise kararı temyize götürecek.

Brezilya'da bir iş mahkemesi, Alman otomotiv devi Volkswagen'in 1970'li ve 1980'li yıllarda Amazon ormanlarında bulunan bir çiftliğinde yüzlerce işçiyi "insanlık dışı koşullarda" çalıştırdığı gerekçesiyle yaklaşık 30 milyon dolarlık manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme kararına göre, şirketin bir yan kuruluşu aracılığıyla Pará eyaletinde işlettiği bu tarım arazisinde, 1974 ile 1986 yılları arasında işe alınan yaklaşık 300 işçi, silahlı gözetmenlerin kontrolü altında, temel yaşam koşullarından yoksun biçimde çalıştırıldı. İşçiler düzensiz sözleşmelerle işe alınırken, sağlıksız barınma alanlarında konaklamak ve yetersiz gıda ile yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakıldı.

Ayrıca, borçlandırma yoluyla işçilerin çiftlikten ayrılmalarının önüne geçildiği bildirildi. Sıtma gibi ciddi hastalıklara yakalanan işçilere gerekli tıbbi müdahalenin sağlanmadığı da mahkeme kayıtlarında yer aldı.

TEMYİZE BAŞVURACAKLAR

Hakim Otavio Bruno da Silva Ferreira, söz konusu uygulamaların Brezilya yasalarına göre 'köle emeği' tanımına uyduğunu ve bu durumun Volkswagen’in sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Brezilya Çalışma Savcılığı da olayları 'ülke yakın tarihindeki en büyük köle emeği vakalarından biri' olarak nitelendirdi. Savcılık, 2019 yılında başlattığı soruşturma kapsamında elde edilen belgeler ve tanık beyanları doğrultusunda 2024’te Volkswagen’e resmi suçlama yöneltmişti.

Volkswagen'in Brezilya ofisi ise mahkeme kararını kabul etmediklerini ve temyize başvuracaklarını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de dikkat çeken mesaj: 100 yıl sonra da sinsi hesaplar peşindeler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fransa’da dehşet! Araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var - DünyaFransa’da araç kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar varAlmanya’nın kara sonbaharı: İşsizler ordusu sokağa taştı - DünyaAvrupa’nın kalbi krizde!Gençliğin geleceği Kazan’da şekilleniyor! Kazan Küresel Gençlik Zirvesi 2025 sona erdi - DünyaGençliğin geleceği Kazan’da şekilleniyor! Kazan Küresel Gençlik Zirvesi 2025 sona erdiEski İsrail Başbakanı Barak'ın Epstein bağlantısı ortaya çıktı! 100 bin mail ile belgelendi - DünyaEski İsrail Başbakanı'nın adı Epstein listesinde!ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan Suriye çıkışı! "Üç harflilerden uzak duruyorum" - Dünya"Üç harflilerden uzak duruyorum"Salgın ülkeyi felç etti: 57 bin boğmaca vakası! "Binlerce çocuk risk altında..." - DünyaSalgın ülkeyi felç etti: 57 bin boğmaca vakası!
Sonraki Haber Yükleniyor...