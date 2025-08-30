İşçileri 'köle gibi' çalıştırdılar! Volkswagen'e 30 milyon dolarlık ceza

Mahkeme kararına göre, şirketin bir yan kuruluşu aracılığıyla Pará eyaletinde işlettiği bu tarım arazisinde, 1974 ile 1986 yılları arasında işe alınan yaklaşık 300 işçi, silahlı gözetmenlerin kontrolü altında, temel yaşam koşullarından yoksun biçimde çalıştırıldı. İşçiler düzensiz sözleşmelerle işe alınırken, sağlıksız barınma alanlarında konaklamak ve yetersiz gıda ile yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakıldı.

Ayrıca, borçlandırma yoluyla işçilerin çiftlikten ayrılmalarının önüne geçildiği bildirildi. Sıtma gibi ciddi hastalıklara yakalanan işçilere gerekli tıbbi müdahalenin sağlanmadığı da mahkeme kayıtlarında yer aldı.

TEMYİZE BAŞVURACAKLAR

Hakim Otavio Bruno da Silva Ferreira, söz konusu uygulamaların Brezilya yasalarına göre 'köle emeği' tanımına uyduğunu ve bu durumun Volkswagen’in sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Brezilya Çalışma Savcılığı da olayları 'ülke yakın tarihindeki en büyük köle emeği vakalarından biri' olarak nitelendirdi. Savcılık, 2019 yılında başlattığı soruşturma kapsamında elde edilen belgeler ve tanık beyanları doğrultusunda 2024’te Volkswagen’e resmi suçlama yöneltmişti.

Volkswagen'in Brezilya ofisi ise mahkeme kararını kabul etmediklerini ve temyize başvuracaklarını duyurdu.