İsrail askerlerinden camide tahrik! Postallı alçaklık 

Olay, Beit Hanina Mahallesi’nde cumartesi akşamı meydana geldi.

Görüntülerde, bir İsrail polisinin cemaatin arasına postallarıyla girerek bazılarının namazını kestiği, ardından da kimlik sorduğu görülüyor.

Cami içinde yaşanan bu saygısızlık, bölge halkında büyük öfkeye yol açtı. Şahitler, İsrail güçlerinin herhangi bir gerekçe göstermeden camiye baskın düzenlediğini, bazı gençleri de zorla gözaltına aldığını aktardı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği anlar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde cemaatin şaşkınlık ve öfke dolu bakışları dikkat çekti.

İŞGAL ORDUSUNUN KUTSALLARA SALDIRI BİTMİYOR

İsrail polisi son aylarda özellikle Kudüs’teki camilere baskınlarını artırmış, Mescid-i Aksa dâhil pek çok kutsal mekâna defalarca müdahale etmişti. Bu son olay, işgal altındaki Kudüs’te ibadet özgürlüğüne yapılan saldırıların bir yenisi oldu.