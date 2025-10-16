Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail askerlerinden camide tahrik! Postallı alçaklık 

İsrail askerlerinden camide tahrik! Postallı alçaklık 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail askerlerinden camide tahrik! Postallı alçaklık 
İsrail, Kudüs, Cami, Polisi, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail polisi, Kudüs’teki El-Hicre Camii’ne postallarla girerek yeni bir tahrike imza attı.

Olay, Beit Hanina Mahallesi’nde cumartesi akşamı meydana geldi.

Görüntülerde, bir İsrail polisinin cemaatin arasına postallarıyla girerek bazılarının namazını kestiği, ardından da kimlik sorduğu görülüyor.

İsrail askerlerinden camide tahrik! Postallı alçaklık  - 1. Resim

Cami içinde yaşanan bu saygısızlık, bölge halkında büyük öfkeye yol açtı. Şahitler, İsrail güçlerinin herhangi bir gerekçe göstermeden camiye baskın düzenlediğini, bazı gençleri de zorla gözaltına aldığını aktardı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği anlar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde cemaatin şaşkınlık ve öfke dolu bakışları dikkat çekti.

İsrail askerlerinden camide tahrik! Postallı alçaklık  - 2. Resim

İŞGAL ORDUSUNUN KUTSALLARA SALDIRI BİTMİYOR 

İsrail polisi son aylarda özellikle Kudüs’teki camilere baskınlarını artırmış, Mescid-i Aksa dâhil pek çok kutsal mekâna defalarca müdahale etmişti. Bu son olay, işgal altındaki Kudüs’te ibadet özgürlüğüne yapılan saldırıların bir yenisi oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ambalaj sektöründe hedef 10 milyar dolar ihracat! 2030 yılına kadar 'Boğa Rallisi' yaşarızTüketici tercihi sıfır araca kaydı! Quick Finans raporu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Netanyahu ve Trump'tan uyarı! Hamas'a 'silah bırak' tehdidi - DünyaNetanyahu ve Trump'tan uyarı! Hamas'a 'silah bırak' tehdidiTel Aviv, Gazze'de ateşkesi bozmaya çalışıyor! İsrail sabotaj timleri kurdu  - DünyaTel Aviv, Gazze'de ateşkesi bozmaya çalışıyorGazze zirvesi dünyanın gündeminden düşmüyor: Türkiye gerekli bir oyuncu - Dünya"Türkiye artık vazgeçilmez!"Alman gazeteciden kendi hükümetine eleştiri: Yerimiz saksının yanı - DünyaGazze Zirvesi’nde o kare Almanya’yı karıştırdı!Müslümanlığı seçip Bosna’ya taşındı - DünyaMüslümanlığı seçip Bosna’ya taşındı30 yılda tek bir bavul bile kaybolmadı - DünyaBu havaalanında 30 yıldır tek bir bavul kaybolmadı
Sonraki Haber Yükleniyor...