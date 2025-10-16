Kocaeli'de acı olay! Sokaktaki merdivenden düşen çocuk öldü
Kocaeli'de sokakta merdivenden düşen 9 yaşındaki hastaneye kaldırıldı. Talihsiz yavru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi 875/1 Sokak'ta meydana geldi. 9 yaşındaki Ali E. sokaktaki merdivenlerden düşerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralanan küçük çocuk, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali E, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
