Kocaeli'de acı olay! Sokaktaki merdivenden düşen çocuk öldü

Kocaeli'de sokakta merdivenden düşen 9 yaşındaki hastaneye kaldırıldı. Talihsiz yavru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi 875/1 Sokak'ta meydana geldi. 9 yaşındaki  Ali E. sokaktaki merdivenlerden düşerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralanan küçük çocuk, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali E, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

