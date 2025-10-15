Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aksaray'da acı olay! Anne ve 1,5 yaşındaki oğlu ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aksaray'da karbon monoksit gazından zehirlenen anne ve 1 buçuk yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olay, gece yarısı Fatih Mahallesi 4105 Sokak'ta bulunan Şile Apartmanı'nın birinci katındaki dairede yaşandı. Dairede oturan Meryem Ölmez'den (21) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde genç kadını ve 1 buçuk yaşındaki oğlu Halil İbrahim'i evde baygın halde buldu.

Aksaray'da acı olay! Anne ve 1,5 yaşındaki oğlu ölü bulundu - 1. Resim

ANNE VE OĞLU KURTARILAMADI

Ne olduğunu anlayamayan yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri anne ve oğlunu ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve oğlu kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı.

Aksaray'da acı olay! Anne ve 1,5 yaşındaki oğlu ölü bulundu - 2. Resim

SAVCILIK SORUŞTURMA AÇTI

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan incelemelerde anne ve oğlunun karbon monoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Cesetler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan tahkikat sürüyor.

