Yaşlı kadının hukuk zaferi! Evinin altındaki eğlence mekanını kapattırdı
Eskişehir’de yaşlı bir kadının yaşadığı apartmanın altında bulunan ve yüksek sesli müzik yayını yapan eğlence mekânı, rahatsızlık verdiği gerekçesiyle açılan dava sonucu kapatıldı.
Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan ve yüksek sesli müzik yayını yapan eğlence mekânının üzerindeki dairede oturan yaşlı bir kadın sesten rahatsız oldu. Gece yarılarına kadar bitmeyen seslerden uyuyamayan kadın durumu oğluna anlattı.
AÇTIKLARI DAVAYI KAZANDILAR, MEKAN KAPATILDI
Oğlu tarafından işletme sahibi M.A.’ya dava açıldı. Açılan dava sonucunda eğlence mekânı kapatılarak kapısına mühür vurulduktan sonra işletmenin faaliyetine son verildi.
