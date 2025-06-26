Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul Valiliği duyurdu: Yüksek sesle müzik dinleyene ceza geliyor

İstanbul Valiliği duyurdu: Yüksek sesle müzik dinleyene ceza geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul Valiliği duyurdu: Yüksek sesle müzik dinleyene ceza geliyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, son günlerde artan şikayetler üzerine harekete geçti. Halık yoğun olarak bulunduğu açık alanlar, toplu taşıma araçları, sahil ve plajlarda müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

İstanbul'un kamuya açık noktalarında yüksek sesle müzik dinleyerek seyahat eden veya dinleyenlere karşı tepkiler geldi. İstanbul Valiliği, söz konusu alanlarda yüksek sesle müzik dinleyerak, rajhatsızlığa sebep olan kişilere yönelik idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği duyurdu: Yüksek sesle müzik dinleyene ceza geliyor - 1. Resim

Valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır.

İstanbul Valiliği olarak bu durumun önüne geçebilmek için; meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

Bu kapsamda, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatları İstanbul ve Ankara'da litre fiyatı 50 liranın altına düştü! 26 Haziran 2025 Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?Muhtemel ilk 11 belli oldu! Juventus - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı, aralarında polisler de var - Gündemİzmir'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı, polisler de varDün başlamıştı, bugün de devam ediyor! İzmir'de orman yangını - GündemDün başlamıştı, bugün de devam ediyor! Kent teyakkuzda"Bu nasıl sıcak?" denilecek günler! Uzmanlardan kritik uyarı: Su içmek için susamayı beklemeyin - GündemUzmanlardan kritik uyarı geldiABD 'yok ettik' demişti: İran'ın nükleer kalesi Kazma Dağı mı? "Sığınak delici bombalar bile etki etmez" - Gündemİran'ın nükleer kalesi orası mı?Hayati Yazıcı: Erdoğan'ın 3. defa seçilmesi konusu masaya gelmedi - GündemHayati Yazıcı: Erdoğan'ın 3. defa seçilmesi konusu masaya gelmediOrgan bağışında dijital dönüşüm! 30 bin hastanın şansı artacak - GündemOrgan bağışında dijital dönüşüm! 30 bin hasta...
Sonraki Haber Yükleniyor...