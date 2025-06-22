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Valilik tarih vererek uyardı! "Açık alanlara çıkmayın"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Valilik tarih vererek uyardı! &quot;Açık alanlara çıkmayın&quot;
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz mevsiminin gelmesiyle sıcaklıklar iyiden iyiye arttı. Düzce Valiliği, sıcaklığın artacağı bu nedenle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocukların belirlenen saatlerde açık alanlarla bulunmaları yönünde uyarı yaptı. Sıcaklıkların 4 ila 9 derece artacağı belirtildi.

Havaların ısınmasıyla evde bunalan vatandaşlar kendilerini sokağa atmaya başladı.

Valilik tarih vererek uyardı! "Açık alanlara çıkmayın" - 1. Resim

4-9 DERECE ARTACAK

Düzce Valiliği hava sıcaklığının artacağını bildirerek bir diz uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapılan son değerlendirmelerine göre ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak başka batı kesimlerde olmak üzere ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ile 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Hava sıcaklığının 24 Haziran saat 11:00 ile 29 Haziran saat 16:00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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