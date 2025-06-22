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Giydiğinize pişman ettiren o gün geliyor! Meteoroloji tarih verdi... Hava bir anda bambaşka olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Giydiğinize pişman ettiren o gün geliyor! Meteoroloji tarih verdi... Hava bir anda bambaşka olacak
Meteoroloji, Hava Durumu, Sıcaklık Artışı, Uyarı, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meteoloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde salı günü itibarıyla sıcaklığın mevsim normallerinin 9 derece üzerine çıkacağını bildirdi. Uzmanlar vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Kendisini iyiden iyiye hissettiren sıcaklıklar için son tahmin raporu geldi. 

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı ve serin sistemin etkisini kaybedeceğini bildiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların salı gününden itibaren batıdan başlayarak hızla artacağını belirtti.

Giydiğinize pişman ettiren o gün geliyor! Meteoroloji tarih verdi... Hava bir anda bambaşka olacak - 1. Resim

BİRDENBİRE YÜKSELECEK

Yarın sadece Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış görüleceğini aktaran Çelik, "Salıdan itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. Bu sıcaklık artışından özellikle batı ve güney bölgeleri daha çok etkilenecek" dedi.

Giydiğinize pişman ettiren o gün geliyor! Meteoroloji tarih verdi... Hava bir anda bambaşka olacak - 2. Resim

44 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 34, İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41-42, Aydın'da 44 dereceye kadar çıkacağını vurguladı.

Giydiğinize pişman ettiren o gün geliyor! Meteoroloji tarih verdi... Hava bir anda bambaşka olacak - 3. Resim

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkacağını aktaran Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini ve açık havanın etkili olacağını söyledi.

Giydiğinize pişman ettiren o gün geliyor! Meteoroloji tarih verdi... Hava bir anda bambaşka olacak - 4. Resim

Cengiz Çelik, vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, çıkmak zorunda kalanların şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli giysiler kullanmaları gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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