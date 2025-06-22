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Herkes 'kırmızı bayrağı' bekleyecek! Ünlü tatil beldesinde denize girmek yasak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak Filyos'ta sert rüzgar ve kuvvetli akıntı riski nedeniyle denize girmek yasaklandı. Açıklamada, kırmızı bayrak çekilene kadar denize girilmeyeceği kaydedildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde halkın can güvenliği için denize girmek yasaklandı. 

Yetkililer, halkın can güvenliği için bu kararı aldıklarını belirterek, özellikle çocuklar ve yüzme bilmeyenler başta olmak üzere herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı. Denizdeki ani akıntılar ve dalga boylarının ciddi tehlike oluşturduğu bildirildi.

YETKİLİLER UYARDI 

Plajlarda görev yapan cankurtaran ekipleri, olası bir acil duruma karşı hazır beklerken, vatandaşlardan uyarılara riayet etmeleri istendi. Öte yandan uyarılarda da bulunularak; "Sert rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle denize girmek tehlikelidir. Kırmızı bayrak çekili olduğu sürece denize girmek yasaktır. Cankurtaranlar görev başında ancak risk almamak vatandaşların sorumluluğundadır." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, olumsuz hava ve deniz şartları normale dönene kadar sahil güvenlik ekiplerinin kontrollerine devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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