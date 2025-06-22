Denize girmek yasaklandı! Ekipler alarma geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Haziran 2025 14:55 - Güncelleme: 22 Haziran 2025 15:04 - Güncelleme:

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Yaz mevsiminin başlamasıyla havalar ısındı, vatandaşlar soluğu sahillerde aldı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde fırtına ve dalga nedeniyle denize girmek yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşlar plaja akın etmesi üzerine, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri karadan ve denizden uyarı yaptı.

Havaların ısınmasıyla vatandaşlar plajlara yöneldi. JANDARMADAN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde etkili olan fırtına ve dalgalar nedeniyle denize girişler yasaklandı. Ancak yasağa rağmen bazı vatandaşların plaja gelerek denize girmeyi sürdürmesi üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri karadan, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ise botla denizden uyarılarda bulundu. UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ Ekipler, anons sistemleriyle vatandaşlara defalarca uyarı yaparak, dalga ve rüzgarın oluşturduğu tehlike nedeniyle denize girmenin yasak olduğunu hatırlattı. Karadan ve denizden eş zamanlı olarak yürütülen uyarılar sonrası bazı vatandaşlar denizden çıkarak sahile dönerken, ekipler denetimlerini gün boyu sürdürdü. İlgili Haber Bakan Tekin o aile için talimat vermişti: 7 çocuklu öğretmen çift hem şaşırttı hem gülümsetti Şarköy, Marmaraereğlisi ilçelerinde de fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş